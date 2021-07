Publicado 19/07/2021 00:00

Juliette Freire, campeã do 'BBB 21', se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter no domingo. Tudo por que se frustrou com sua mais nova motocicleta. "Gostaria de dar um depoimento que eu acabei de ser trollada! Eu pedi uma 'motocona' e trouxeram uma scooter. Eu queria um capacete radical e me trouxeram este capacete rosa", desabafou ela, aos risos, no Instagram. Com os planos de ser uma motoqueira hard core frustrados, Juliette ainda brincou: "Olha a marmota, olha isso!", completou a ex-sister.