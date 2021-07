Clara Maria - Reprodução

Publicado 18/07/2021 19:10

Rio - Em meio a tantas notícias ruins e o caos da pandemia, uma fofurinha cai super bem, né? E mesmo sem esperar toda essa repercussão, Rafa Vitti e Tatá Werneck viram um vídeo de sua filha, Clara Maria, viralizar após ser compartilhado nas redes sociais. De costas, a pequena é cutucada no cabelo e, ao se virar, abre um sorrisão.

"Quando alguém te cutuca e vc olha bolada mas vê que é alguém que achou a chave do seu carro", escreveu Tatá Werneck na legenda do vídeo que levou o termo "Clara Maria" a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo.

Confira: