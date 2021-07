Fátima Bernardes abre álbum de viagem com Túlio Gadelha - Reprodução

Publicado 18/07/2021 18:06

Rio - De férias do 'Encontro', Fátima Bernardes aproveitou o fim de semana para ir a Tiradentes com o namorado, o deputado federal Túlio Gadelha. Pelas redes sociais, a apresentadora abriu o álbum de fotos da viagem e contou um pouco sobre sua relação com a cidadezinha histórica de Minas Gerais.

"Amo Tiradentes. E queria muito apresentá-la pro meu amor. Deu certo. Tiradentes é uma cidade romântica. Pra onde você olha, tem vontade de fotografar. Linda de dia e de noite. #cadaminutoimporta", escreveu a apresentadora.

