Britney Spears - Reprodução

Britney SpearsReprodução

Publicado 18/07/2021 14:09 | Atualizado 18/07/2021 14:09

Rio - Britney Spears resolveu fazer uma postagem rebatendo às críticas sobre seus vídeos dançando na sala de casa. A cantora se justificou dizendo que, enquanto não puder se apresentar nos palcos - por conta da tutela de seu pai - ela prefere fazer seus vídeos na sala de casa.

fotogaleria

"Para os que escolhem criticar meus vídeos dançando... Olha, eu não vou me apresentar em nenhum palco num futuro próximo com meu pai controlando o que eu visto, digo ou penso. Eu já fiz isso pelos últimos 13 anos... Eu prefiro bem mais postar vídeos, SIM, da minha sala, ao invés de um palco em Vegas, onde pessoas estavam tão fora de si que nem conseguiam apertar minha mão e eu acabava dopada de maconha pela proximidade o tempo todo... o que eu não ligo, mas teria sido legal poder frequentar o SPA!!",escreveu a cantora que citou o sucesso do documentário 'Framing Britney Spears'.