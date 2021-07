Tiago - Reprodução

18/07/2021

Rio - Desde que anunciou sua cirurgia de aumento peniano, Tiago Silva não tem muito sossego. O sertanejo, da dupla com Hugo, tem dado explicações sobre o procedimento até que as pessoas entendam a questão e o olhem com menos preconceito. De certa forma, ele acabou virando o porta-voz da cirurgia peniana.

Muita gente quis saber se o cantor poderia ter sequelas a longo prazo. "Não, não tem esse perigo. As pessoas quiseram saber se poderia deformar", começou ele, respondendo aos fãs numa dessas caixinhas de perguntas no Instagram.

Muitos questionaram sobre os perigos da impotência após o método cirúrgico. "É uma cirurgia estética. Em nada interfere na funcionalidade. Se você estava bem, você permanece. Se não estava, vai ter que recorrer a outra coisa para isso. Quanto à espessura, os médicos tiram uma gordura abdominal e injetam. O que acontece em alguns casos, numa minoria, é que de 100% dessa gordura colocada, 30% dessa gordura pode ser eliminada pelo organismo. Mas aí você vai lá e recoloca", explica.

Tiago aproveitou para falar do preconceito que cerca o assunto quando questionaram sobre o tamanho do órgão antes. "Até provar que focinho de porco não é tomada, é um trem doido demais. A minha ideia em expor isso é dizer que você com você pode fazer. Amanhã tenho certeza que nossos filhos, nossos netos, vão sofrer muito preconceito com isso. É uma tremenda de uma bobagem. Nem sempre você vai fazer algo porque está mal. Às vezes você só quer melhorar. É só uma questão estética. Quis ir um pouco além. E tirar essa mentalidade das pessoas. Acorda!", analisa o cantor.

Após a cirurgia, a qual já era contra, Tânia Mara, que vivia um romance com Tiago há cinco meses, resolveu dar um tempo na relação.