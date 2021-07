Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Títi, Bless e Zyan - Reprodução

Publicado 17/07/2021 21:00

Rio - O filho caçula de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso completou 1 ano. E para comemorar o primeiro aniversário do bebê Zyan, a família organizou uma festa de aniversário com tema de circo. Os bastidores da festa foram mostrados em um vídeo no canal de Giovanna no Youtube.

Na produção, Giovanna mostra detalhes da festa como os bolos, docinhos e o figurino das crianças. Sobra tempo até para mostrar a diversão de Títi e Bless, os filhos mais velhos, com toda a comemoração.

Confira: