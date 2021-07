Susana Vieira - Reprodução

Rio - Susana Vieira revelou que está carente durante o programa "Se Joga" deste sábado (17), onde estreou o quadro "Susana Sem Filtro". "Eu que fui uma mulher apaixonada, a vida inteira eu gostei de namorar, gostei de casar, casei cinco vezes, namorei 20. E a pandemia, meu amor, me pegou na seca", revelou.

O assunto veio a tona após o telespectador Wellington Rossini mandar um vídeo com uma questão para a atriz. "Primeiramente queria falar que você é linda, maravilhosa, esplendorosa, e eu tô solteiro. E você, tá solteira?", perguntou.

"Tô. Tô solteiríssima, quase que abandonada. É uma vergonha falar isso", respondeu a atriz, bem humorada, e afirmou que apesar disso, terá que dispensar o convite do pretendente por conta da pandemia.

"Mas eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu me vacinei, eu tô feliz porque eu estou viva. Eu tô feliz porque eu tô trabalhando. Então, muito obrigada pelo seu convite, mas a gente só pode se conhecer depois que a gente deixar de usar máscara. No momento, estamos todos com a boca fechada. Um beijo, amor, de longe", finalizou a atriz.