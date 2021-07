Diego Ribas e a filha Letícia - Reprodução

Publicado 17/07/2021 17:07

Rio - Diego Ribas compartilhou, neste sábado, um momento fofo ao lado da filha Letícia, que nasceu na última quarta-feira. Com a pequena no colo, o jogador do Flamengo posou dando um beijinho na cabeça da filha e se despedindo. "De volta ao jogo para a alegria ser completa! Até logo, princesinha", escreveu o atleta na legenda.

O tempo longe, no entanto, tem um motivo importante. Amanhã, o Flamengo enfrenta o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, lá Arena Fonte Nova, em Salvador. Mas, independente do resultado, já já Diego volta para o Rio e reencontra a pequena em casa.

