Simone e Kaká DinizReprodução

Publicado 17/07/2021 13:44

Rio - Simone Mendes, da dupla com Simaria, revelou nesta quinta-feira (15) alguns detalhes de sua vida sexual com o marido, Kaká Diniz. "A gente gosta de fazer essas viagens para hotéis para dar uma namorada. Uma vez, aluguei um hotel em Goiânia, foi lindo", recordou Simone. "A gente já era casado, já tinha o Henry (filho). Ela saiu com a maior vergonha do mundo no outro dia. Mulher perigosa na cama. A carinha dela é de tranquila, mas tem uma pegada", garantiu o empresário

Ao abordar os lugares mais inusitados que já "namoraram", Simone não pestanejou e afirmou "na obra e no mato". "A gente tinha uma tara por obra. Toda vez que a gente ia construir uma casa, ela queria ir lá para trás, mostrando os fundos que não tinha nada", acrescentou Kaká.

A vida do casal só deu uma acalmada com a chegada de Zaya, que nasceu em fevereiro. Após o nascimento da bebê, Kaká e Simone passaram por um período de "seca". Nas redes sociais, anteriormente, a cantora chegou a reclamar da falta de sexo. "O Diabo desta menstruação não vai embora de jeito nenhum! Meu Deus do céu! Eu até falei já com o médico, tenho que ir lá para ver essa história", comentou ela, em vídeos publicados no Instagram.