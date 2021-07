Camilla de Lucas - Reporter 03

Camilla de LucasReporter 03

Publicado 17/07/2021 17:55

Rio - Camilla de Lucas contou, neste sábado, qual o próximo trabalho que ela fará na Globo. Há poucas semanas da estreia do reality show 'The Masked Singer Brasil', Camilla anunciou que fará parte do time de apresentadores e irá acompanhar os bastidores do programa.

fotogaleria

Publicidade

"Eu vim aqui contar para vocês. Finalmente, eu posso dizer que eu vou estar fazendo parte do 'The Masked Singer Brasil'. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, quando eu vi todo esse projeto que lá na gringa já bomba. E eu sei que aqui na TV Globo vai bombar mais ainda. Eu vou estar ali pelo backstage tentando descobrir junto com vocês de quem é a voz. Porque a galera vai estar mascarada e a gente não sabe quem é quem. Então eu sei que vai ser uma super curiosidade que vocês vão estar no sofá de casa tentando descobrir quem é quem junto comigo. Então em breve estarei nas telinhas pra vocês", contou a vice-campeã do 'BBB 21'.

Confira: