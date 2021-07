Flayslane - Reprodução

Publicado 17/07/2021 19:34 | Atualizado 17/07/2021 19:35

Rio - Flayslane não economizou sensualidade na produção das fotos de seu novo trabalho. Com um lingerie preta com fio dental, que deixava o bumbum todo à mostra, a ex-BBB posou ao pé de uma escada. Nas redes sociais, a foto foi compartilhada com a mensagem de que a imagem já estava sendo muito pedida pelos fãs.

" foto do spotify inteira que vocês tanto pediram. Boa sexta feiraaaaaaaa", escreveu a cantora na legenda. Nos comentários, por sinal, não faltaram elogios à boa forma de Flay.

