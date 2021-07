Rafa Kalimann - Reprodução

Rafa KalimannReprodução

Publicado 17/07/2021 19:12

Rio - Desde que anunciou o término do namoro com o cantor Daniel Caon, Rafa Kalimann tem aproveitado para curtir um tempo com os amigos e com a família. De férias na Bahia, a apresentadora do 'Casa Kalimann' compartilhou os bastidores da viagem com seus seguidores no Instagram.

fotogaleria

Publicidade

E, na noite deste sábado, a influenciadora, que ficou nacionalmente conhecida por sua participação no 'BBB 20', publicou uma foto em que aparece sensualizando com um biquíni cavado em uma cadeira de praia. Nos comentários da publicação, não faltaram elogios à boa forma de Rafa.

Confira: