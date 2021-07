Comemoração de 1 ano de Zyan Ewbank Gagliasso - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 09:43

Rio - Fruto do relacionamento de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, o pequeno Zyan completou 1 ano de vida na última semana. E o casal, que já é pai de Títi e Bless, resolveu fazer uma comemoração especial para o caçula.

Pelas redes sociais, Bruno mostrou detalhes da comemoração do aniversário de Zyan, que teve circo como tema. Nas imagens, o bebê aparece se divertindo com a família. A festa, por sinal, aconteceu em Portugal, país para onde Giovanna se mudou com os filhos nos últimos meses para ficar mais perto de Bruno, que mora em Madri.

Bruno está em Madri para a gravação de 'Santo', uma série espanhola da Netflix. Apesar de estarem em países diferentes, o ator contou que ficou muito mais perto da família agora já que, de avião, Madri e Portugal ficam a cerca de 50 minutos de distância.

