Grazi Massafera e Caio CastroReprodução

Publicado 17/07/2021 19:44

Rio - Sempre reservada, Grazi Massafera evita expor seu relacionamento com Caio Castro nas redes sociais. Para se ter ideia, a última foto postada pela atriz com o amado em seu feed no Instagram foi no dia 4 de fevereiro, há mais de cinco meses. Mas nesta sexta-feira, Grazi abriu uma exceção.

Apoiadinha no ombro do amado, a atriz posou para uma foto recebendo beijinho na cabeça. Grazi e Caio estão juntos desde 2019, mas só assumiram o romance publicamente em fevereiro de 2020.