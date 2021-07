Vanessa Hudgens - Reprodução

Publicado 18/07/2021 13:48

Rio - Neste sábado, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks se enfrentaram no jogo 5 das finais da NBA. Mas, além do esporte, a presença de celebridades marcou o evento. Convidada para cantar o hino dos EUA antes da partida, a estrela de 'High School Musical', Vanessa Hudgens, aproveitou para curtir o jogo depois da apresentação.

Além dela, Adele, Lil Wayne, Kyler Murray e o astro LeBron James também prestigiaram a partida, que terminou com a vitória do time de Wisconsin. Na próxima terça-feira, os times voltam a se enfrentar, desta em vez em Milwaukee, onde o time da casa pode conquistar o campeonato com uma vitória.