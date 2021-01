Fotos! Após ser dispensada de equipe, jogadora passa a vender fotos nuas em um site adulto

Rio - Após ser dispensada do Charlton Athletic, time de Londres, a jogadora de futebol, Madelene Wright, resolveu alterar os rumos da sua carreira. A atleta agora vende fotos nuas em um site adulto, e para ter acesso ao seu perfil na plataforma é preciso pagar uma assinatura mensal de 33 euros (aproximadamente R$ 215 reais).

Madelene Wright, de 22 anos, foi dispensada do Charlton Athletic em dezembro do ano passado. Isso aconteceu após ela aparecer inalando um balão com gás hélio, em uma festa com amigos, e também bebendo champanhe enquanto dirigia sua Range Rover. Um porta-voz do Charlton Athletic confirmou que Wright foi desligada.





“O clube foi informado do vídeo e investigou rapidamente o incidente. Estamos decepcionados com o comportamento que não representa os padrões que a equipe defende. A jogadora está arrependida e já deixou o time, mas gostaria de deixar claro que embora o comportamento não seja aceitável, o bem-estar dos jogadores continua a ser importante para nós e ela ainda terá acesso aos nossos canais de apoio, se necessário", afirmou.

Essa não havia sido a primeira polêmica envolvendo Wright, que foi investigada pelo Millwall, seu ex-clube, depois que surgiu em um vídeo onde seu cachorro estava no volante do seu carro.

