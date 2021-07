Sandy corta cabelo de Lucas Lima - Reprodução

Publicado 18/07/2021 15:56 | Atualizado 18/07/2021 15:57

Rio - Sandy, Junior e Lucas Lima receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 na última semana, mas seguem mantendo o isolamento social onde moram, em Campinas. E, sem sair de casa, é a cantora que tem se responsabilizado por manter o corte de cabelo do marido, o músico Lucas Lima.

Pelas redes sociais, os dois mostraram os bastidores do "dia de beleza" e brincaram com a situação fazendo referência a uma das músicas de sucesso da dupla. "Dig Dig Hair Ltda", escreveu Lucas nos stories do Instagram.