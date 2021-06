David Junior passeia de saia ao lado da família, em Ipanema - Daniel Delmiro / AgNews

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 05:00

Protagonista da novela 'Bom Sucesso', da TV Globo, David Junior foi visto passeando com sua mulher, Yasmin Garciez, e o filho do casal pelas ruas de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Os três foram vistos fazendo um lanche, mas o que chamou a atenção dos paparazzi de plantão foi o look escolhido pelo ator para curtir momentos ao lado da família: uma saia. Ser seguro de sua masculinidade é isso...