Publicado 18/07/2021 15:28

Rio - Luísa Sonza está completando 23 anos neste domingo e aproveitou para lançar seu álbum 'Doce 22'. Mas parte da divulgação incluiu a publicação de fotos sensuais nas redes sociais. Na maior parte dos cliques, Luísa surge de lingerie e em poses descontraídas.

O álbum, 'Doce 22', traz detalhes do que aconteceu com a cantora nos últimos meses, incluindo as críticas e seu relacionamento com o também cantor Vitão.

