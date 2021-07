Zeca Pagodinho faz piquenique com os netos - Reprodução

Zeca Pagodinho faz piquenique com os netosReprodução

Publicado 18/07/2021 17:27

Rio - Sem poder circular pela cidade por conta da pandemia, Zeca Pagodinho deu um jeito de diversificar a programação com a criançada. Em sua casa em Xerém, o sambista fez um piquenique com os netos e compartilhou o momento com os fãs nas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

"Picnic em Xerém! Tem coisa mais gostosa?", escreveu Zeca na legenda da postagem. Confira a publicação: