Virginia Fonseca visita o pai no hospital - Reprodução

Virginia Fonseca visita o pai no hospitalReprodução

Publicado 18/07/2021 17:47

Rio - Após contar, neste sábado, que o pai foi internado com pneumonia aguda, Virgina Fonseca mostrou que conseguiu visita-lo neste domingo. Pelas redes sociais, a influenciadora fez um relato falando da relação com Mario Serrão, que também sofre de depressão.

fotogaleria

Publicidade

"Quando recebi a notícia que conseguiria ver ele, sai correndo do jeito que tava e como foi bom poder falar com ele, perguntar como ele tá, se precisa de algo, ver ele reclamando da comida kk te amo pai e que Deus em sua infinita bondade te cure dessa doença, você é forte e se Deus permitir será apenas mais uma de outras que você já enfrentou não é mesmo?! Estou com saudade de te beijar e te abraçar forte, te amo te amo te amo", escreveu a influenciadora.

Confira: