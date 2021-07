Juliette - Reprodução

JulietteReprodução

Publicado 18/07/2021 20:40

Rio - Juliette Freire, campeã do "BBB 21", se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo (18). Tudo por que se frustrou com sua mais nova motocicleta. "Gostaria de dar um depoimento que eu acabei de ser trollada! Eu pedi uma 'motocona' e trouxeram uma scooter. Eu queria um capacete radical e me trouxeram este capacete rosa", desabafou ela, aos risos, no Instagram.

fotogaleria

Com os planos de ser uma motoqueira hard core frustrados, Juliette ainda brincou: "Olha a marmota, olha isso! Agora eu tô de capacete rosa, eu não queria. Eu queria ser radical". Nas redes sociais, as postagens da advogada geraram grande repercussão, alguns ainda tiraram sarro da sister por conta da situação.

Em resposta aos fãs, ela foi ao twitter. "Gostaria de pedir respeito neste ambiente, porque eu sou habilitada (AB) desde 2009", escreveu ela, que também postou um vídeo mostrando sua CNH, claro, escondendo os dados pessoais. Confira reações coletadas no Twitter.

Gostaria de pedir respeito neste ambiente, pq eu sou habilitada (AB) desde 2009. pic.twitter.com/T9Um47bnsL — Juliette (@juliette) July 18, 2021