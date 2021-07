Tadeu Schmidt comemora aniversário no 'Fantástico' - Reprodução

Publicado 18/07/2021 19:32

Rio - Tadeu Schmidt está completando 47 anos neste domingo. O apresentador do 'Fantástico' chegou até a ganhar uma festinha nos bastidores do programa. Mantendo o distanciamento social, Tadeu fez questão de dizer que não assoprou suas velhinhas.

"A vantagem de trabalhar no dia do aniversário taí… Celebrar com essa equipe da qual eu tenho um orgulho absurdo de fazer parte!!!! Pausa rápida na preparação do @showdavida de hoje. Obrigado, amigos!!!! E olha o tema do bolo!!! Coisa mais linda! E essa vela?! Essa se apagou sozinha… A outra, eu apaguei com os dedos. Afinal, não é tempo de soprar… #aniversário #aniversárionotrabalho #festanafirma #47anos #18dejulho #velaseapagacomosdedos #nãoétempodesoprar", escreveu o apresentador.

