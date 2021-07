Tânia Mara e Tiago - Reprodução

Publicado 19/07/2021 09:37

Rio - O sertanejo Tiago, da dupla com Hugo, voltou a responder perguntas que envolvem a cirurgia peniana feita há poucas semanas. Após explicar como funcionou o procedimento que tinha como objetivo aumentar o comprimento e a espessura de seu órgão sexual, o cantor admitiu que Tania Mara resolveu se separar dele após toda a repercussão.

"Imagina, você estar com um cara e no dia seguinte acordar com o nome envolvido em todas as matérias, as pessoas brincando e levando para o lado da gozação? É terrível. Como não compreender que a pessoa vai tomar um susto, vai ficar sem chão e ficar nervosa? Imagina se fosse com você sendo minha namorada? Não iria te causar um susto ou vergonha? Por mais que você tivesse conversado sobre isso", disse Tiago em vídeo.

