Os signatários da ação pedem que Rede TV! e Sikêra Júnior sejam condenados ao pagamento de R$ 10 milhões a título de indenização por danos morais coletivos. - reproduções da internet

Publicado 19/07/2021 08:05 | Atualizado 19/07/2021 08:09

Rio - Sikêra Jr postou no Instagram, neste domingo, um texto com algumas indiretas e ainda fez uma ameaça. O apresentador do "Alerta Nacional", no entanto, não disse a que estava se referindo.

"Meu silêncio diz muita coisa, porque normalmente eu sou do tipo de pessoa comunicativa, que briga, que chora, que brinca, faz palhaçada, pede desculpas e faz de tudo para as coisas se resolverem. Mas se eu chegar no ponto de me calar e ficar distante, meu limite foi atingido", afirmou o apresentador no texto, divulgado em seu feed do Instagram.

"Me aguardem", escreveu apenas o apresentador na legenda da imagem. A postagem foi feita no final da tarde de domingo e, em menos de uma hora, tinha mais de 20 mil curtidas. No entanto, não havia nenhum comentário já que o apresentador impediu os seguidores de comentar.

Sikêra Jr quase sempre está envolvido em polêmicas. Recentemente, o apresentador fez um comentário homofóbico, sofreu um boicote e perdeu dezenas de patrocinadores. Até o perfil do Instagram do apresentador caiu durante um tempo. Ele conseguiu recuperar sua conta e a manteve privada para evitar novos problemas. Atualmente, o perfil já está aberto novamente.