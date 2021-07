DJ Ivis tem cabeça raspada ao entrar em unidade prisional - Reprodução/Instagram

DJ Ivis tem cabeça raspada ao entrar em unidade prisionalReprodução/Instagram

Publicado 19/07/2021 11:26 | Atualizado 19/07/2021 11:41

Rio - A prisão de DJ Ivis, acusado de agredir ex-esposa , foi mantida após defesa do produtor pedir habeas corpus à Justiça, segundo informações do G1. Ao ser levado para a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, presídio de segurança máxima em Aquiraz, no Ceará, ele teve a cabeça raspada e foi fotografado como é de praxe.