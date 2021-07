Petra Mattar - Reprodução / Instagram

Petra MattarReprodução / Instagram

Publicado 19/07/2021 11:48

Rio - Filha do ator Maurício Mattar, Petra Mattar resolveu responder a algumas perguntas de seguidores em suas redes sociais. A cantora, que também é influenciadora digital, contou que já tinha vivido um relacionamento abusivo e tinha sido agredida pelo ex-namorado.

Petra explicou que conseguiu medida protetiva contra o agressor após chegar ao 'ápice' do relacionamento. "Eu ter que pedir medida protetiva e ganhar". A influenciadora também contou que conseguiu se recuperar emocionalmente do término. "Demorou. Nunca é fácil. Acho que a gente vai adoecendo junto ao logo do relacionamento. A gente adoece tanto a ponto de achar normal e ficar cega", escreveu.