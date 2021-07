Giovanna Ewbank se diverte com os filhos em Portugal - Reprodução Internet

Giovanna Ewbank se diverte com os filhos em PortugalReprodução Internet

Publicado 19/07/2021 12:22

Rio - Giovanna Ewbank está se divertindo com os filhos em Portugal. A apresentadora postou mais fotos de momentos em família e agradeceu a hospitalidade do ator Ricardo Pereira e de sua mulher, Francisca, já que está na casa deles em Malhadinha, no Sul do país.

fotogaleria

Publicidade

"O paraíso é aqui @malhadinhanova. Difícil expressar os momentos maravilhosos que estamos passamos nesse lugar... obrigada por nos acolher e incluir a minha família nessa experiência única @franciscaprpereira e @ricardotpereira eu amo muito vocês! Tão bonito perceber as histórias lindas que estamos colecionando nesses anos todos de amizade! E claro que não posso deixar de agradecer a Rita e João pelos dias mágicos e acolhedores! Eu quero morar nessas fotos, nesses momentos e nesse lugar rsrs...pode ser? #Portugal #MalhadinhaNova #Alentejo", escreveu.

Giovanna Ewbank e os filhos se mudaram para Portugal para acompanhar Bruno Gagliasso, que está gravando uma série da Netflix na Espanha. Nos momentos de folga, o ator visita a família em Portugal.