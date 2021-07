Luana Piovani - Reprodução Internet

Luana PiovaniReprodução Internet

Publicado 16/07/2021 09:14 | Atualizado 16/07/2021 09:15

Rio - Luana Piovani está curtindo bastante o verão europeu ao lado dos filhos, Dom, Bem e Liz, e também do namorado, Lucas Bittencourt. A atriz postou no Instagram algumas fotos do passeio que fez em família no Parque Nacional Peneda Gerês, que fica no Norte de Portugal.

"Gerês é mágico!!! Sou completamente apaixonada por esse lugar!!!", escreveu Luana na legenda das imagens. "Nossa coragem pular nessa água, GELOU A ALMA AQUI! Hahaha. Estivemos aí mês passado, é lindo demais mesmo, mas não tivemos coragem de entrar na água não", disse a atriz, ao postar um vídeo em que aparece dando um mergulho.