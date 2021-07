MC Carol - Afroafeto/Divulgação

Publicado 16/07/2021 07:39 | Atualizado 16/07/2021 07:44

Rio - MC Carol anunciou, nesta quinta-feira, a criação de um perfil na plataforma Only Fans, que é uma plataforma de conteúdo adulto por assinatura. A funkeira pretende divulgar por lá mais detalhes de seu novo álbum "Borogodó".

Carol não é a primeira famosa a criar uma conta no Only Fans. A cantora Anitta, Rita Cadillac, a ex-BBB Angélica Morango, entre outros, também vendem conteúdo adulto na plataforma. MC Carol é conhecida por músicas como "Minha vó tá maluca" e por participar do reality show "Lucky Ladies", da Band. Ela também está no elenco do reality "Soltos em Floripa", do Amazon Prime.