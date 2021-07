Hildegard Angel - Divulgação

Publicado 15/07/2021 23:55

Rio - A jornalista Hildegard Angel vai gravar um depoimento para o Museu da Imagem e do Som no dia 19 de julho. Por causa da pandemia, o registro, que integra a série 'Depoimentos para a Posteridade', será no formato on-line.

Filha da estilista Zuzu Angel, Hildegard é uma das mais respeitadas jornalistas do Rio, tendo passado por diversos veículos ao longo dos últimos 50 anos. Em 1993, fundou o Instituto Zuzu Angel, que ajuda a preservar a história da moda no Brasil.

"Hildegard é uma personalidade importante para a cultura brasileira, com uma trajetória de vanguarda no jornalismo. Testemunhou a história e as transformações da sociedade nas últimas décadas, sempre com sagacidade e verdade. Para o MIS é uma satisfação e honra registrar o seu depoimento", ressaltou o presidente do MIS-RJ, Cesar Miranda Ribeiro.

O depoimento contará com participação remota de Carlos Alberto Serpa (presidente da Fundação Cesgranrio) e de Douglas Fasolato (coordenador de museus da FUNARJ e diretor da Casa da Marquesa de Santos).

A série é promovida pelo MIS desde a década de 1960.