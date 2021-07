Namoradas, candidatas do Miss Bumbum serão capa da 'Sexy'

Rio - Deia Cavalheiro e Camila Beck deram o que falar na final do Miss Bumbum Brasil. As duas assumiram o namoro recentemente e se beijaram no palco do evento, chocando até mesmo a apresentadora Andressa Urach. Tanta visibilidade no concurso rendeu um convite da revista Sexy. A dupla será capa da publicação especial deste mês.

O ensaio já foi produzido pelo fotógrafo Nelson Miranda em São Paulo, em uma mansão na zona sul. Em clima intimista, as duas não economizaram na 'pegação' e falaram dos bastidores do ensaio. “Rolou um clima durante as fotos, o ensaio ficou bem picante e ousado. Esquecemos que tinha uma equipe da revista ali e nos entregamos de verdade. Fizemos com tesão”, garantem.

Publicidade

Com direito a um pôster para colecionadores, a revista chegará às bancas de todo o Brasil na próxima semana. Essa é a primeira vez que as Misses Bumbum tiram a roupa, uma experiência que elas consideram libertadora. “Nunca fizemos um ensaio nesse estilo, foi um momento único que mexeu com a gente. O resultado ficou incrível, uma revista para homens e mulheres. Um ensaio autêntico e sem tabus”.

Já sobre o namoro, as duas garantem que seguem firmes e apaixonadas. Tanto que estão morando juntas em São Paulo. “Algumas pessoas acham que criamos isso para aparecer ou coisa do tipo. Isso não é estratégia, nem marketing. Somos um casal e estamos apaixonadas. Os comentários maldosos passam, nosso amor fica”.

Relatar erro