Ana Paula Araújo se declara fã do Gil do Vigor - Reprodução/Globo

Ana Paula Araújo se declara fã do Gil do Vigor Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 08/07/2021 10:54 | Atualizado 08/07/2021 10:57

São Paulo - Quase todas as manhãs, os âncoras do "Bom Dia Brasil" conversam com Ana Maria Braga para saber o que vai rolar no "Mais Você". Nesta quinta-feira, na estreia do quadro de Gil do Vigor no programa matinal, foi diferente. O economista apareceu no telão do telejornal para a surpresa de Ana Paula Araújo, que se declarou fã do ex-BBB.

fotogaleria

Publicidade

A âncora do jornal matinal bateu palmas e ficou bem feliz com a participação especial. "Sou fã. Muito tchaki tchaki", disse Ana Paula Araújo. "Você de casa fica com o 'Mais Você', hoje vigorado com a presença de Gil do Vigor, com o Fabrício e com a Talita. Um ótimo dia e amanhã a gente volta a se encontrar", continuou a jornalista.

Gil do Vigor vai participar do "Mais Você" semanalmente dando dicas de economia para os telespectadores. Ana Maria Braga, que está com covid-19, lamentou o fato de não estar no programa no dia de estreia do quadro.