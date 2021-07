Elisa Lucinda será uma das atrações do evento - Jonathan Estrella

Publicado 16/07/2021 00:15 | Atualizado 16/07/2021 00:23

Rio - Com direção artística da atriz, escritora e poetisa Elisa Lucinda, a 1ª Festa da Palavra vai reunir personalidades da cultura brasilera e grandes nomes da literatura entre os dias 22 e 25 de julho, com transmissão gratuita pelo YouTube.

Dentre os 23 convidados estão confirmados o cantor Chico César, o ator Lázaro Ramos, a filósofa Viviane Mosé, além dos escritores Daniel Munduruku, Caê Guimarães, Filinto Elísio (de Cabo Verde), Bernadette Lyra e Maria Rezende.

O evento contará, ainda, com apresentações musicais e teatrais, oficina de Kuisam de Oliveira e palestra do cineasta Joel Zito Araújo. A programação completa está disponível no site www.festadapalavra.com

Por causa da pandemia, a Feira, que acontece em Itaúnas, no Espírito Santo, será totalmente online, sem a presença de público.

"O nome do projeto tem um propósito de comemorar a palavra, afinal, ela está na base da maioria dos entretenimentos: livros, cinemas, novelas, séries - tudo nasce na palavra. Fazer uma festa onde a colocamos em seu lugar de rainha, em seu patamar de grande celebrante, pode exercer um papel importantíssimo na formação de leitores, e na inspiração de professores e alunos e tantos outros profissionais", celebra Elisa Lucinda, que vai apresentar o espetáculo 'Palavra É Poder no dia da abertura.

Todo o evento será transmitido pelo canal FestaDaPalavra, no YouTube.