Elana e Viegas aparecem juntinhos nos bastidores da gravação do clipe ’Pra Voar’Reprodução Internet

Publicado 16/07/2021 08:21 | Atualizado 16/07/2021 08:23

Rio - Os fãs de Elana e Viegas, do "No Limite", estão em polvorosa. O cantor começou a gravar o clipe da música "Pra Voar", nesta quinta-feira, no Rio. E adivinha quem será a musa do vídeo? Elana!

Os dois mostraram nos Stories, do Instagram, um pouco dos bastidores de gravação e apareceram nos vídeos na maior intimidade, trocando beijos no rosto e aumentando os rumores de que vivem um romance fora do programa da Globo.

Elana também postou uma foto com o figurino que usou no clipe. "Meu dia foi maravilhoso. E o de vocês", perguntou na legenda da imagem.