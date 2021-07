Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - fotos Reprodução

Publicado 19/07/2021

Rio - O filho de Diogo Nogueira, Davi, entregou uma pista para um suposto relacionamento entre o cantor e a atriz Paolla Oliveira. Neste domingo (18), o herdeiro do cantor publicou uma foto em que posa ao lado do pai, mas o que chamou a atenção foi a legenda da postagem.

"Te amo, shock", escreveu Davi para Diogo e, em seguida, acrescentou uma observação: "Ela me obrigou, cara". O adolescente esclareceu a quem se referia ao marcar Paolla logo depois, indicando que a atriz teria tirado a foto da dupla.

Apesar do suposto casal não ter se pronunciado oficialmente, colegas já notaram a possibilidade de Paolla e Diogo estarem juntos. No "Super Dança dos Famosos" deste domingo, Tiago Leifert deixou a atriz desconcertada ao soltar algumas indiretas sobre o romance . "Nossa, Paolla, você está feliz, alegre, está com uma luz diferente", disparou Tiago. "A falta de ar faz isso", respondeu Paolla, se referindo ao desgaste pela dança. "Huuuuuum, está sem ar", provocou Tiago. "Olha ele, gente, estou chocada", respondeu Paolla, visivelmente sem graça.