Publicado 19/07/2021 14:33 | Atualizado 19/07/2021 14:36

Juliette Freire ainda está se acostumando com o sucesso após vencer o "Big Brother Brasil 21". Nesta segunda-feira, a paraibana se mostrou surpresa ao ver banners de propagandas com seu rosto nas ruas.



No Stories, do Instagram, Juliette filmou um deles e falou sobre o assunto. "Eu acho tão engraçado, eu fico andando na rua e de repente eu me vejo. Quando não sou eu, é o ônibus da Anitta", brincou.

"Daqui a pouco tem outro, eu encontro uns cactos no meio da rua".



Com os planos de ser uma motoqueira hard core frustrados, Juliette ainda brincou: "Olha a marmota, olha isso! Agora eu tô de capacete rosa, eu não queria. Eu queria ser radical". Nas redes sociais, as postagens da advogada geraram grande repercussão, alguns ainda tiraram sarro da sister por conta da situação.



Em resposta aos fãs, ela foi ao twitter. "Gostaria de pedir respeito neste ambiente, porque eu sou habilitada (AB) desde 2009", escreveu ela, que também postou um vídeo mostrando sua CNH, claro, escondendo os dados pessoais. Confira reações coletadas no Twitter.