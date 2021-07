Yasmin Brunet e Gabriel Medina - Reprodução

Yasmin Brunet e Gabriel MedinaReprodução

Publicado 19/07/2021 09:15 | Atualizado 19/07/2021 09:53

fotogaleria

Publicidade

A polêmica entre Yasmin Brunet, Gabriel Medina e o COB começou no início de julho. Mesmo após muita insistência do surfista, ficou decidido que ele não poderia levar Yasmin como sua acompanhante a Tóquio para os Jogos Olímpicos. O atleta chegou a alegar que a modelo faz parte de sua equipe, mas ainda assim a viagem de Yasmin foi barrada pelo COB. O acompanhante de Gabriel Medina na viagem é o treinador Andy King.

"Assim como os outros atletas de surfe também estão levando uma pessoa com eles. Todos estão levando pessoas que não são treinadores, assim como a Yasmin não é. Eu comecei o ano viajando com ela", disse Gabriel Medina, nas redes sociais, na época.

Publicidade

"Ela faz parte do meu estafe, que me ajuda e tem me acompanhado. Tem sido assim. E a única coisa que eu quero continuar é fazendo o que estou fazendo, viajando com meu time, que é quem está me ajudando de verdade. E o COB não deixou".

O surfista ainda disse que não gostaria de tratamento especial, apenas queria levar a esposa, que trabalha com ele. "Tentei várias vezes entrar em contato, eu e meus representantes conversando, tentando entender a situação e porque pra mim colocaram essa regra".

Publicidade

O atleta já embarcou para Tóquio sem a esposa e lamentou: "É chato, não estou indo 100%. É ela quem me dá força e eu gosto de estar junto dela", disse ao "Uol".

"Ele vai estar 100%, com certeza absoluta. É o melhor ano dele, ele nunca teve um início de ano tão bom. Tudo está dando certo para ele conseguir esse ouro e para ele ser tricampeão esse ano", disse a modelo.