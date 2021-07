Após mais de dois meses fora do país, Marcos Mion e família estão de volta

Rio - Depois de mais de dois meses fora do Brasil, Marcos Mion desembarcou com a família no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira. O apresentador estava segurando no colo o mais novo integrante da família: o cachorrinho Pudim.

"Nós chegamos em 5 e estamos voltando em 6! Como será o encontro do Pudim com a Pankeka, a Pipoka e a Paçoka? Aguarde os próximos posts…", escreveu apresentador, fazendo referência aos outros cachorrinhos que tem em casa.

