Luísa SonzaReprodução/Twitter

Publicado 19/07/2021 08:19 | Atualizado 19/07/2021 08:35

Rio - Luísa Sonza apresentou seu segundo álbum de estúdio neste final semana, "Doce 22". Duas faixas ganharam clipe, neste domingo, dentro do Fantástico. Em "melhor sozinha", a cantora aparece em cenas quentes com o ator Bruno Montaleone em uma cama e debaixo do chuveiro.

fotogaleria Em entrevista a jornalista Poliana Abrita, ela falou sobre a criação do álbum. "Esse álbum, ele foi muito diferente, porque tudo o que eu fiz nele. Veio tudo muito intenso, porque esse álbum é sobre meus 22 anos, é o “Doce 22”. E ele traz tudo o que eu estava vivendo com os meus 22 anos. É como se eu tivesse, com 22 anos, no melhor e no pior momento da minha vida, porque todos os meus sonhos estavam se realizando. E pessoalmente eu estava vivendo o caos”, contou Luísa.

Confira o videoclipe: