Lexa faz sucesso na quadra da Unidos da Tijuca

Rio - A cantora Lexa esteve na Feijoada organizada pela escola de samba Unidos da Tijuca, na Zona Norte do Rio, na tarde deste domingo. A cantora é rainha de bateria da agremiação. Lexa usou uma máscara de proteção contra o coronavírus, mas boa parte das pessoas que estavam no local não usaram o acessório. Para a ocasião, Lexa escolheu um look com 7 mil cristais misturados com guaraná.

