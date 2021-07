Escola de Manoel Dionísio foi fundada em 1990 - Aida Lobo

Publicado 16/07/2021 13:18

Rio - A Escola de Mestre-Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte Manoel Dionísio vai promover neste sábado (17), às 16h, uma live para celebrar seus 31 anos de fundação. A transmissão será pelo canal Fitamarela, no YouTube.

A apresentação será de Milton Cunha e Selminha Sorriso. A live vai contar, ainda, com as participações da cantora Adriana Lima e do Grupo S.E.R. (Samba-Enredo de Raiz).

Reconhecida como a mais importante escola de talentos da dança de mestre-sala e porta-bandeira do carnaval carioca, a instituição completou 30 anos em 2020, no entanto, não fez comemorações por causa da pandemia.