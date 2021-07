Larissa Honaiser é a nova rainha de bateria da escola de samba Tradição - Divulgação

Publicado 14/07/2021 09:46 | Atualizado 14/07/2021 09:47

Rio - Larissa Honaiser, de 35 anos, mais conhecida como Lary, é a nova rainha de bateria da escola de samba Tradição. Esta é a estreia da beldade no Carnaval carioca e ela já está se preparando para fazer bonito na Avenida.

"Eu já estou acostumada com os palcos da vida, com o Carnaval da Bahia, mas nunca tive a honra de pisar na Sapucaí desfilando em um cargo tão importante. Estou me preparando para fazer bonito", revela. "O Carnaval sempre uniu todas as coisas que eu amo: música, dança, arte e história. A alegria do carnaval é algo que levo para todos os dias da minha vida", completa.

Alimentação regrada, malhação, meditação e aulas de samba para aprimorar o bailado são atividades que já fazem parte da nova rotina da rainha: “E para relaxar ainda mais eu pego onda, amo estar conectada com a natureza, renovando minhas energias no mar”, revela a rainha que tem o surf como um dos seus esportes favoritos.



Para o carnaval de 2022 a tradição levará para Avenida o enredo sobre Clarice Lispector, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro.