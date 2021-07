Esteticista Daise Kosta recebeu convite especial da Lins Imperial - Fabrício Andrade

Publicado 14/07/2021 23:39

Rio - Moradora do Complexo do Lins, a esteticista Daise Kosta desfilará à frente da tradicional ala de passistas da Lins Imperial em 2022. Frequentadora assídua dos ensaios da escola, ela será mais uma aposta nas pratas da casa para o retorno da agremiação à Sapucaí.

"Sou mulher de fibra, mãe, esteticista e agora musa da Lins. Em meu trabalho eu elevo a autoestima de outras mulheres. Na comunidade muita gente me conhece e essa notícia de que eu seria musa na escola caiu de forma bem positiva. As pessoas me param e me parabenizaram. Pretendo representar a comunidade com muito comprometimento e dedicação. A expectativa é extremamente positiva", afirmou ela, que desfilará ao lado de lado de Wesley Paixão.

O enredo para o próximo carnaval é 'Mussum pra sempris – traga o mé que hoje com a Lins vai ter muito samba no pé!'. A escola será a primeira a desfilar no sábado de carnaval, dia 26 de fevereiro.