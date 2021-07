Cantora Lexa é a rainha de bateria da Unidos da Tijuca - Divulgação

Publicado 14/07/2021 23:30 | Atualizado 14/07/2021 23:41

Rio - Líder da bateria da Unidos da Tijuca, mestre Casagrande comandará no próximo domingo (18), a partir das 13h, a tradicional Feijoada Nota 10. O evento marca o retorno dos eventos na quadra da agremiação, fechada para o público desde o início de 2021 por causa da pandemia.

O show ficará por conta de Marquinhos Sensação, Serginho Picciani, Wantuir e bateria Pura Cadência, com a presença confirmada da rainha Lexa. O Pagode do Mestre respeitará todos os protocolos de saúde exigidos pela Prefeitura do Rio. Os ingressos poderão ser adquiridos através do site da Sympla, televendas ou via PIX.

Não será permitida a permanência de pessoas em pé entre as mesas. A banda Swing Carioca vai abrir a tarde. A feijoada poderá ser degustada por R$ 25. No encerramento, a bateria dará seu habitual show com o intérprete Wantuir.

A quadra fica na Avenida Francisco Bicalho 47, no Santo Cristo. O ingresso custa R$ 20. Mesas saem por R$ 100 (com quatro ingressos). Reservas pelos telefones 98165-1753 e 99441-2080.