Alexandre Borges participou do ’Mais Você’ nesta sexta-feiraReprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 11:32

Rio - Ana Maria Braga conversou com Alexandre Borges no encerramento do "Mais Você", da Globo, na manhã desta sexta-feira. A apresentadora questionou o ator sobre sua vida de solteiro e ainda citou um "crush" dele, mas errou o nome da artista. Ana Maria disse que ouviu Alexandre Borges falar sobre Elba Ramalho no "Altas Horas" e ele logo a corrigiu.

"Não arranja outra (risos). Era a Joelma [que citei no Altas Horas]. A Elba também é gata, mas é tudo amizade, viu?", disse Alexandre Borges. "Temos que elogiar a mulherada e colocá-las para cima", completou o ator.

Atualmente, Alexandre Borges está no ar na reprise da novela "Ti-Ti-Ti", em que viveu o personagem Jacques Leclair, na Globo.