Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Publicado 10/07/2021 15:33 | Atualizado 10/07/2021 15:39

Paolla Oliveira fez uma provocação aos fãs neste sábado. Em meio a boatos de que estaria tendo um affair com Diogo Nogueira, a atriz publicou uma música do cantor no Instagram.

Na rede social, Paolla postou "Razão pra Sonhar", com a seguinte mensagem: "Bora dar um animada no sábado com Diogo Nogueira".







Nas imagens, Paolla Oliveira e Diogo aparecem juntos na fila do caixa do estabelecimento usando máscara de proteção contra Covid-19. Nas redes, os registros levantaram suspeitas de um novo romance.



Pelo que se sabe, Paolla está solteira desde o término do namoro com Douglas Maluf, em abril 2021. Já Nogueira se separou da advogada Jéssica Vianna em fevereiro deste ano. Até o momento, nenhum dos dois comentou o flagra.