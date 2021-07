Carlinhos Maia - Reprodução Internet

Por iG

Publicado 10/07/2021 11:52 | Atualizado 10/07/2021 11:57

Rio - Parece que Carlinhos Maia não aprendeu a lição após ser detonado por promover uma festa de Natal com aglomeração . Na madrugada deste sábado (10), o influenciador deu uma nova festa e está sendo bastante criticado por isso nas redes sociais.

No Stories, Carlinhos Maia explicou que o tema da festa era rosa para celebrar o Orgulho LGBTQIA+, celebrado internacionalmente no mês de junho. O evento tinha luzes e decoração rosa e a maioria dos convidados também estava usando roupas nessa cor. A noite contou com música ao vivo e estavam presentes familiares e amigos do comediante, além de pessoas LGBTs que também foram convidadas.

O marido de Lucas Guimarães filmou vários momentos da festa e postou no Instagram. Pelos Stories, dá para perceber que esta festa estava bem mais vazia do que o evento de Natal, mesmo assim contava com um número considerável de pessoas. Na internet, a repercussão foi negativa e não faltou gente criticando Carlinhos Maia.

os protocolos de segurança: carlinhos maia: "eu faço festa mas sigo todo os protocolos de segurança"os protocolos de segurança: pic.twitter.com/j5GiOYrpz4 July 10, 2021

e o carlinhos maia q tá fazendo uma festa e gravando TUDO todo orgulhoso pic.twitter.com/HWtEHLu73q July 10, 2021

será q o homem n aprende td vez que carlinhos maia tá nos tts eu abro pensando q é festa e aglomeração e pra variar dessa vez era msmserá q o homem n aprende pic.twitter.com/oCbBBa92bX July 10, 2021