Mônica MartelliDIVULGAção

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:51

Rio - Após Mônica Martelli ser alvo de críticas nas redes sociais por comparecer à festa de aniversário de Marina Ruy Barbosa , a irmã de Paulo Gustavo, Ju Amaral, usou seu Instagram para demonstrar apoio à apresentadora. A produtora marcou Mônica em uma publicação nos Stories, nesta quarta-feira (7), em que faz uma reflexão com citação atribuída a Chico Xavier.

"A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros", diz a imagem compartilhada por Ju. A irmã de Paulo Gustavo, que morreu em maio deste ano por complicações da covid-19, acrescentou na postagem "Te amo", ao lado do usuário de Mônica Martelli.

A atriz divulgou, nesta segunda-feira (5), uma nota em que explica a situação e pede desculpas . "Errei. Fui parabenizar uma amiga, em uma reunião prevista para poucos convidados. Fui testada para entrar na propriedade e fiquei num campo aberto, na companhia do meu namorado. Estou vacinada. Fiz fotos com algumas pessoas que também estavam testadas. Não é uma justificativa. É de fato uma explicação do ocorrido e um pedido de desculpas", declarou.

As críticas começaram a surgir após Mônica aparecer em uma das fotos do evento que teve três dias de duração, organizado por Marina. Muitos internautas ficaram incomodados com o fato da apresentadora do "Saia Justa" criticar aglomerações e defender o isolamento social, mas mesmo assim ter ido à festa. Outros usuários do Twitter ainda apontaram o fato da festa de Marina ter acontecido no final de semana em que a morte de Paulo Gustavo, vítima de Covid-19, completou dois meses.