Kyra Gracie, Rayan e Malvino Salvador - Reprodução de internet

Kyra Gracie, Rayan e Malvino SalvadorReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 12:46 | Atualizado 10/07/2021 12:50

Rio - Malvino Salvador compartilhou, neste sábado (10), um desabafo sobre a internação de seu filho com Kyra Gracie, o pequeno Rayan. O menino de cinco meses foi internado na última segunda-feira na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e diagnosticado com bronquiolite. Na publicação, o ator de 45 anos alertou pais e mães para os perigos da doença.

fotogaleria

Publicidade

"Quem é pai e mãe entende a angústia de ver um filho adoecer. Nós, aqui em casa, sempre estamos atentos com a saúde dos nossos filhos. Cuidamos da alimentação deles, buscamos criar uma rotina prazerosa, trabalhamos o emocional, incentivamos o esporte e permanecemos em contato com excelentes profissionais que nos orientam no sentido de buscar um caminho saudável e feliz para eles", começou o artista.

"Mesmo assim, inevitavelmente há momentos que fogem ao nosso controle, como foi no caso do nosso campeão Rayan. Essa doença é séria e os pais têm que estar muito atentos, principalmente nesta estação do ano, onde ela aparece com frequência", ressaltou Malvino.

Publicidade

"É angustiante!", confessou o ator. Em seguida, o artista tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do filho e agradeceu o apoio recebido nos últimos dias. "Ele precisou ser internado na segunda, mas graças à Deus, desde ontem, vem melhorando gradativamente. Em breve estará em casa!", afirmou.

"Quero agradecer muito à família, aos amigos e a todos que estão vibrando positivamente pela melhora do nosso campeão! Quero agradecer também pelas mensagens de suporte que recebemos! Nos fortalecemos muito com o carinho de todos!", finalizou Malvino.

Publicidade

Confira a publicação: